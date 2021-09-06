Экс-игрок «Филадельфии» объяснил проблему Бена Симмонса

Бывший игрок «Филадельфии Сиксерс» Тео Рэтлифф поделился мнением о проблемах Бена Симмонса, который старается избегать бросков с дистанции. Рэтлифф отметил, что Симмонсу нужно поработать над бросками с трёх метров.



«На самом деле, у Симмонса в «Филадельфии» всегда существовало определённое напряжение. Мне кажется, всё дело в самом Бене. Когда ты участник Матча звёзд, игрок уровня MVP, то должен работать над броском. Хотя бы над броском с трёх метров. Когда я выступал, в нашем в составе был Эрик Сноу, который никогда не считался шутером. Но он много работал над собой и этого хватило, чтобы Эрик совершил один из важнейших бросков для нашей команды. Честное слово, я не могу понять, когда игрок отказывается бросать с трёх метров», – рассказал Рэтлифф Fadeaway World.



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