Гомельский объяснил, почему пока нельзя говорить, что Швед — идеальный вариант для ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на высказывание болельщика, заявившего, что подписание контракта с Алексеем Шведом — идеальный вариант для ЦСКА. В августе 32-летний баскетболист заключил с армейцами контракт по системе «1+1».



«Опять вы про финансы и чужие деньги. Да, ЦСКА было выгодно подписать сильного игрока за относительно небольшие деньги и не выплачивать «Химкам» никакой компенсации. Но говорить о том, что Швед — идеальный вариант для ЦСКА, можно будет только после первой половины сезона, когда станет понятен вклад Шведа в командную игру армейцев», — написал Гомельский на своей веб-конференции.



Алексей подписал трёхлетний контракт с «Химками». Однако он решил покинуть команду, поскольку «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из чемпионата Китая. Защитник отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей.

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