Гомельский высказался о проблеме Дончича с лишним весом и мышечной массой

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о проблемах защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича с лишним весом.



«У Дончича не столько лишний вес (хотя и это тоже, но как следствие), сколько небольшая мышечная масса. Если бы он быстро «перекачал» свою жировую прослойку в мышцы, ему стало бы гораздо комфортнее. Правда, я не знаю, что бы в этом случае произошло с броском», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).



Лука помог сборной Словении выйти в полуфинал Олимпиады в Токио. После этого он подписал с «Далласом» супермаксимальный контракт на $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2027 года и вступит в силу с сезона-2022/2023. Дончич считается главным претендентом на награду MVP НБА в следующем сезоне.

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