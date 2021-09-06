В Сети появилось фото 12 последних MVP НБА в детстве

В «инстаграме» Besthoops был опубликован фотоколлаж, на котором изображены 12 последних MVP НБА в детстве.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Besthoops.
За последние 20 лет звание MVP доставалось 13 баскетболистам.
На фотографии, опубликованной в «Инстаграме», изображены игроки, получавшие эту награду с 2004 года. В список входят: Кевин Гарнетт (2004), Стив Нэш (2005-2006), Дирк Новицки (2007), Коби Брайант (2008), Леброн Джеймс (2009-2010, 2012-2013), Деррик Роуз (2011), Кевин Дюрант (2014), Стефен Карри (2015-2016), Расселл Уэстбрук (2017), Джеймс Харден (2018), Яннис Адетокунбо (2019-2020) и Никола Йокич (2021). Только Леброн Джеймс в этом списке становился MVP в двух разных командах — «Кливленде» и «Майами».
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