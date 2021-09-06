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Майк Джеймс стал 3-м по результативности в игре за ЦСКА-2, совершив больше всего промахов

Майк Джеймс стал 3-м по результативности в игре за ЦСКА-2, совершив больше всего промахов
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ЦСКА-2 провёл товарищеский матч с БК «Московский», в котором одержал победу в овертайме со счётом 102:94. Разыгрывающий Майк Джеймс, отстранённый от матчей основы ЦСКА и отправленный во вторую команду, набрал 14 очков, собрал 6 подборов и отдал 6 результативных передач. Джеймс реализовал 5 из 17 бросков с игры, совершив наибольшее количество промахов в составе обоих клубов — 12.

Джеймс стал третьим по результативности в команде, уступив Владимиру Карпенко и Филиппу Гафурову, у которых 25 и 19 очков соответственно.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял в этом турнире четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

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