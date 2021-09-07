Рашид Уоллес объяснил, почему Леброн и Дюрант не были бы такими же успешными в 1990-е

Чемпион НБА 2004 года Рашид Уоллес предположил, как выглядели бы Леброн Джеймс и Кевин Дюрант во времена его игровой карьеры. Уоллес выразил уверенность, что современные звёзды не смогли бы стать такими успешными, как в нынешнее время.



«Джеймс, наверное, выглядел бы неплохо за счёт своих габаритов, он крупнее большинства соперников. Так что он закрепился бы, но, как мне представляется, не стал бы таким же успешным, как в нынешнем баскетболе. Всё-таки тогда была совсем другая эпоха. Не думаю, что Джеймс «разрывал» бы, но точно бы устроился.



Дюрант? Не уверен, что он добился бы больших успехов. Сейчас он супер-игрок, но важно понимать, что тогда баскетбол был совсем иным, чаще играли спиной к кольцу. Сейчас игра отодвинулась от кольца, но в моё время всё было по-другому", — приводит слова Уоллеса Clutch Points.



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