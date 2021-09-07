«Енисей» подписал 178-сантиметрового защитника Каспера Уэйра

Баскетбольный клуб «Енисей» подписал контракт с 31-летним американским разыгрывающим защитником Каспером Уэйром. Последним клубом 178-сантиметрового игрока был австралийский «Сидней Кингз».
Уэйр имеет опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации, где он защищал цвета «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс». После того как защитник покинул Северную Америку, он также выступал в Италии, Германии, Китае, Франции и Польше. Уэйр — обладатель Кубка Франции и Кубка Германии, чемпион НБЛ и лучший игрок финального этапа чемпионата Франции.
«Уэйр — игрок с большим опытом. Мы надеемся, что он сумеет стать одним из лидеров «Енисея» и внесёт большой вклад в команду, как на площадке, так и за её пределами», — прокомментировал подписание контракта главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.
- 7 сентября 2021
-
15:04
-
14:42
-
13:20
-
11:07
-
10:33
-
10:02
-
00:54
- 6 сентября 2021
-
23:45
-
22:45
-
21:55
-
20:43
-
19:58
-
18:48
-
17:37
-
16:16
-
15:14
-
14:53
-
13:56
-
11:57
-
11:36
-
10:42
-
10:22
-
09:23
-
00:57
- 5 сентября 2021
-
22:55
-
21:57
-
20:53
-
19:48
-
18:45
-
17:21
-
16:07
-
15:09
-
14:18
-
13:50
-
13:10