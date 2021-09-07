«Енисей» подписал 178-сантиметрового защитника Каспера Уэйра

Баскетбольный клуб «Енисей» подписал контракт с 31-летним американским разыгрывающим защитником Каспером Уэйром. Последним клубом 178-сантиметрового игрока был австралийский «Сидней Кингз».



Уэйр имеет опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации, где он защищал цвета «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс». После того как защитник покинул Северную Америку, он также выступал в Италии, Германии, Китае, Франции и Польше. Уэйр — обладатель Кубка Франции и Кубка Германии, чемпион НБЛ и лучший игрок финального этапа чемпионата Франции.



«Уэйр — игрок с большим опытом. Мы надеемся, что он сумеет стать одним из лидеров «Енисея» и внесёт большой вклад в команду, как на площадке, так и за её пределами», — прокомментировал подписание контракта главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.