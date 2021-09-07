Джерри Уэст назвал самого умного игрока в истории баскетбола

Легендарный Джерри Уэст, чей силуэт по-прежнему размещён на логотипе НБА, высказался на тему, кого можно называть самым умным игроком в истории баскетбола. По словам ветерана, самым умным баскетболистом нужно считать Леброна Джеймса. Уэст также отметил, что является большим поклонником таланта Леброна.



«Когда вы смотрите, как он играет, он не вызывает ни малейших претензий в части личного вклада или трудовой этики. Леброн, пожалуй, самый умный человек, которого я когда-либо видел играющим в баскетбол. Я его большой поклонник», — приводит слова Уэста Parlons-basket.com.



Ранее Айзея Томас объяснил, почему Майкл Джордан хуже Леброна Джеймса. Двукратный чемпион НБА отметил, что во всех играх, которые он видел, не было ни одного игрока, который делал бы настолько много, как Леброн Джеймс последние 15 лет. Третьим Томас поставил Коби Брайанта.

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