Баскетболист сборной Италии исхудал после Олимпиады в Токио
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Выступающий за баскетбольный «Виртус» защитник Нико Мэннион временно выбыл из состава команды из-за подхваченного на ОИ-2020 желудочного гриппа. Из-за болезни итальянский баскетболист заметно похудел.
По информации La Gazzetta dello Sport, Мэннион вернётся не раньше ноября: ему нужно восстанавливаться около семи недель.
Фото: Официальный сайт БК «Виртус»
Мэннион подписал контракт с «Виртусом» около месяца назад. Как рассказал в своём «твиттере» инсайдер Маттео Андреани, соглашение между сторонами было заключено на несколько лет. Нико был выбран «Уорриорз» под 48-м номером на драфте НБА 2020 года. В дебютном сезоне игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 4,1 очка.
Ранее решение продлить контракт с «Виртусом» принял Милош Теодосич.
Новость по темеМилош Теодосич определился с местом продолжения карьеры
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