Кайл Кузма высказался о Леброне Джеймсе

Форвард Кайл Кузма поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Он как маленький ребёнок. Да, он ведёт себя как взрослый мужчина и вообще как очень серьёзный человек. Но в то же время ему как будто нет и восемнадцати. Но это одно из лучших качеств, которые у него есть. Вообще он много шутит, всегда смеётся и любит танцевать. Просто занимается всеми этими забавными штуками, и это определённо круто», — сказал Кузма в интервью на канале fubo Sports в YouTube.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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