Кириленко: когда я бегаю за игроками и уговариваю их приехать в сборную — это неправильно

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подвёл итоги работы Сергея Базаревича на посту главного тренера мужской сборной, а также высказался о предстоящих переменах в национальной команде. Сегодня, 7 сентября, пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта Базаревича.
«Главная заслуга Базаревича — все эти годы у команды было своё лицо, это моё субъективное мнение. И мы очень благодарны Сергею за проделанную работу. Сборная России играла в быстрый баскетбол, и в матче с любым соперником были шансы на победу. Квалификационный турнир к Токио мы выносим за скобки, но выиграть наша команда могла в любом матче.
Впереди очень важные три-четыре года, и мне нужно видение от тренера, как будет развиваться команда. Важна не только баскетбольная, но и моральная составляющая, нужна идеология. Чтобы игра за сборную была для игрока константой, как это у нас в женской, молодёжных командах, сборных по баскетболу 3х3.
Когда я бегаю за игроками и уговариваю их приехать в национальную команду — это не очень правильно, мне кажется. В женской сборной я не звоню Маше Вадеевой, не уговариваю, она сама ждёт, когда её позовут в команду, сама инициирует это: «Впереди лето, хочу играть за свою страну». Такой посыл мне нужен. Так к сборной относятся Виталик Фридзон или Андрей Воронцевич, но я хочу от всех такого настроя, такой идеологии.
Если Лука Дончич не едет, то следом «отваливаются» два, три, пять игроков. А если говорит, что жаждет играть за команду, то мы видим, как все объединяются вокруг сборной и вся нация в одном порыве. Женский чемпионат Европы показал, что такое отношение к национальной команде у нас у девочек. Олимпиада показала, что в 3х3 тоже всё хорошо. Теперь надо, чтобы произошла перезагрузка у мужской команды. Чтобы все ребята хотели играть за страну и это шло изнутри. Таланты у нас есть, но пока они очень «сырые». При этом я уверен и знаю, что за четыре-пять лет можем получить костяк новой сборной из 15-20 человек», — приводит слова Кириленко ТАСС.
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