Майкл Джордан был замечен за рулём роскошной «Феррари»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан был случайно замечен автолюбителем, когда управлял роскошной жёлтой «Феррари». Соответствующее видео было размещено на канале Baltic Supra Racing в YouTube.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=oCf0MaAdGsM

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=oCf0MaAdGsM

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=oCf0MaAdGsM&t=424s

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.



Ранее телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему Джордан является величайшим спортсменом всех времён. Эксперт сравнивал Майкла с игроком в американский футбол Томом Брэди.