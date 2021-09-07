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Майкл Джордан был замечен за рулём роскошной «Феррари»

Майкл Джордан был замечен за рулём роскошной «Феррари»
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан был случайно замечен автолюбителем, когда управлял роскошной жёлтой «Феррари». Соответствующее видео было размещено на канале Baltic Supra Racing в YouTube.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=oCf0MaAdGsM

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=oCf0MaAdGsM

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=oCf0MaAdGsM&t=424s

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Ранее телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему Джордан является величайшим спортсменом всех времён. Эксперт сравнивал Майкла с игроком в американский футбол Томом Брэди.

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