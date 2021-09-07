Бен Симмонс хочет, чтобы главный тренер «Филадельфии» извинился перед ним

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс желает получить извинения со стороны главного тренера команды Дока Риверса. Об этом сообщает MSN, ссылаясь на обозревателя Кейта Помпея.



По сведениям источника, конфликтная ситуация произошла после того, как «Сиксерс» потерпели поражение в седьмом матче серии плей-офф Восточной конференции с «Атлантой Хоукс». После встречи Риверса спросили, считает ли он, что Симмонс может быть разыгрывающим в чемпионской команде, на что Док сказал, что затрудняется найти ответ на этот вопрос. Это, как утверждает Помпей, сильно не понравилось Симмонсу, и теперь он ждёт извинений со стороны Риверса.



В плей-офф-2021 Симмонс реализовал 34,2% штрафных, что является худшим результатом в истории НБА. В решающей, седьмой встрече с «Хоукс» Бен набрал всего пять очков.

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