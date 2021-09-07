«Зенит» обыграл «Панатинаикос» в двух овертаймах
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Сегодня, 7 сентября, «Зенит» в товарищеском матче встречался с греческим «Панатинаикосом». Встреча проходила в Афинах и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 92:85, которую он одержал во втором овертайме.
Первые две четверти остались за баскетболистами «Зенита». К большому перерыву клуб из Санкт-Петербурга имел преимущество в 13 очков. Однако вторая половина матча проходила уже с перевесом «Панатинаикоса», который сумел сравнять счёт по итогам четырёх четвертей.
В результате первого овертайма победитель выявлен так и не был, а во второй дополнительной пятиминутке успех праздновали гости.
Товарищеский матч Афины, Греция
«Панатинаикос» – «Зенит» – 85:92 2ОТ (7:16, 15:19, 23:19, 23:14, 11:11, 6:13)
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