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Экс-участник Матча звёзд НБА попал в реанимацию из-за COVID-19 и опубликовал фото

Экс-участник Матча звёзд НБА попал в реанимацию из-за COVID-19 и опубликовал фото
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Бывшая звезда НБА Седрик Себаллос в своём «инстаграме» разместил фото из реанимации, куда он попал из-за коронавируса.

«Десятый день моего пребывания в отделении интенсивной терапии. Коронавирус надирает мне задницу — официально. Я прошу всех членов семьи, а также друзей и целителей помолиться за меня и пожелать мне выздоровления.

Если я как-то обидел вас в прошлом, то позвольте мне публично извиниться. Моя борьба ещё не окончена. Спасибо», — написал Себаллос.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Седрика Себаллоса в «Инстаграме».

52-летний Себаллос — участник Матча звёзд НБА 1995 года. В 1992 году Седрик стал победителем конкурса по броскам сверху. Начинал профессиональную карьеру в «Финикс Санз».

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