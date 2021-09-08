Источник: бельгийские баскетболисты попали на Олимпиаду в Токио мошенническим путём

Мужская сборная Бельгии по баскетболу 3x3 могла отобраться на Олимпиаду в Токио мошенническим способом. По данным издания De Standaard, бельгийские баскетболисты сыграли в слишком малом количестве турниров для квалификации на Олимпийские игры.
По предварительной информации, бельгийские баскетболисты зарегистрировали 27 фиктивных турниров, за счёт которых национальная команда получила возможность повысить рейтинг и отобраться на Игры в Токио.
В пресс-службе федерации баскетбола Бельгии уже уточнили, что это дело будет расследовано должным образом. Ведомство обратилось в отдел по борьбе со спортивным мошенничеством федеральной полиции.
Отметим, что в настоящее время имеющихся данных недостаточно для отстранения игроков, поэтому мужская сборная Бельгии по баскетболу 3x3 примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Париже с 10 по 12 сентября.
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