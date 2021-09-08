Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: бельгийские баскетболисты попали на Олимпиаду в Токио мошенническим путём

Источник: бельгийские баскетболисты попали на Олимпиаду в Токио мошенническим путём
Комментарии

Мужская сборная Бельгии по баскетболу 3x3 могла отобраться на Олимпиаду в Токио мошенническим способом. По данным издания De Standaard, бельгийские баскетболисты сыграли в слишком малом количестве турниров для квалификации на Олимпийские игры.

По предварительной информации, бельгийские баскетболисты зарегистрировали 27 фиктивных турниров, за счёт которых национальная команда получила возможность повысить рейтинг и отобраться на Игры в Токио.

В пресс-службе федерации баскетбола Бельгии уже уточнили, что это дело будет расследовано должным образом. Ведомство обратилось в отдел по борьбе со спортивным мошенничеством федеральной полиции.

Отметим, что в настоящее время имеющихся данных недостаточно для отстранения игроков, поэтому мужская сборная Бельгии по баскетболу 3x3 примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Париже с 10 по 12 сентября.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021