Источник: бельгийские баскетболисты попали на Олимпиаду в Токио мошенническим путём

Мужская сборная Бельгии по баскетболу 3x3 могла отобраться на Олимпиаду в Токио мошенническим способом. По данным издания De Standaard, бельгийские баскетболисты сыграли в слишком малом количестве турниров для квалификации на Олимпийские игры.



По предварительной информации, бельгийские баскетболисты зарегистрировали 27 фиктивных турниров, за счёт которых национальная команда получила возможность повысить рейтинг и отобраться на Игры в Токио.



В пресс-службе федерации баскетбола Бельгии уже уточнили, что это дело будет расследовано должным образом. Ведомство обратилось в отдел по борьбе со спортивным мошенничеством федеральной полиции.



Отметим, что в настоящее время имеющихся данных недостаточно для отстранения игроков, поэтому мужская сборная Бельгии по баскетболу 3x3 примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Париже с 10 по 12 сентября.