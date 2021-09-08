Появились фото дорогой яхты Майкла Джордана в Хорватии

Стало известно, на какой яхте проводил отдых легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан во время визита в Хорватию. Речь идёт о плавсредстве, стоимость аренды которого составляет $ 1,2 миллиона в неделю. Соответствующие фото были размещены на странице Front Office Sports в «Твиттере».



На яхте имеется 14 спален, вертолётная площадка, джакузи, сауна и тренажёрный зал.

Фото можно посмотреть на странице Front Office Sports в «Твиттере».

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.