Игроку НБА пришлось проходить допинг-тест из-за подозрительного фото в «Инстаграме»
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс был вынужден пройти допинг-тест после публикации своей фотографии в «Инстаграме». Об этом рассказал сам игрок в «сториз» своего «инстаграма», разместив соответствующие публикации.
На снимке, который Де'Аарон разместил ранее, было заметно, что баскетболист сильно прибавил в мышечной массе в межсезонье. Это заинтересовало уполномоченного сотрудника НБА, связавшегося по этому поводу с Фоксом и сообщившего ему о необходимости прохождения данной процедуры.
Фото можно посмотреть на официальной странице Де'Аарона Фокса в «Инстаграме».
23-летний Фокс выступает за «Сакраменто» с 2017 года, когда был он выбран этой командой на драфте НБА в первом раунде под общим пятым номером.
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