Баскетболист ЦСКА избран президентом профсоюза игроков Евролиги

Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия избран новым президентом профсоюза игроков Евролиги, сообщает Eurohoops.



Срок полномочий Луиджи Датоме, занимавшего аналогичный пост ранее, подошёл к концу. Его преемник был утвержден на ежегодной генеральной ассамблее профсоюза, состоявшейся вчера, 7 сентября, в Барселоне.



Джейсон Грэйнджер, Матеуш Понитка и Датоме присоединятся к Кайлу Хайнсу, Адаму Ханге и Николе Калиничу в качестве вице-президентов.

Шенгелия – капитан сборной Грузии. До перехода в ЦСКА прошлым летом он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании – 2020 впервые за десять лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин» и «Чикаго» в НБА. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.