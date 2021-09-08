Баскетболист ЦСКА избран президентом профсоюза игроков Евролиги
Поделиться
Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия избран новым президентом профсоюза игроков Евролиги, сообщает Eurohoops.
Срок полномочий Луиджи Датоме, занимавшего аналогичный пост ранее, подошёл к концу. Его преемник был утвержден на ежегодной генеральной ассамблее профсоюза, состоявшейся вчера, 7 сентября, в Барселоне.
Джейсон Грэйнджер, Матеуш Понитка и Датоме присоединятся к Кайлу Хайнсу, Адаму Ханге и Николе Калиничу в качестве вице-президентов.
Шенгелия – капитан сборной Грузии. До перехода в ЦСКА прошлым летом он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании – 2020 впервые за десять лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин» и «Чикаго» в НБА. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
13:41
-
13:28
-
11:42
-
11:34
-
10:22
-
09:23
-
00:41
-
00:21
- 7 сентября 2021
-
23:25
-
21:47
-
20:03
-
18:54
-
17:51
-
17:00
-
16:34
-
15:46
-
15:04
-
14:42
-
13:20
-
11:07
-
10:33
-
10:02
-
00:54
- 6 сентября 2021
-
23:45
-
22:45
-
21:55
-
20:43
-
19:58
-
18:48
-
17:37
-
16:16
-
15:14
-
14:53
-
13:56
-
11:57
Партнерский контент