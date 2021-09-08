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Баскетболист ЦСКА избран президентом профсоюза игроков Евролиги

Баскетболист ЦСКА избран президентом профсоюза игроков Евролиги
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Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия избран новым президентом профсоюза игроков Евролиги, сообщает Eurohoops.

Срок полномочий Луиджи Датоме, занимавшего аналогичный пост ранее, подошёл к концу. Его преемник был утвержден на ежегодной генеральной ассамблее профсоюза, состоявшейся вчера, 7 сентября, в Барселоне.

Джейсон Грэйнджер, Матеуш Понитка и Датоме присоединятся к Кайлу Хайнсу, Адаму Ханге и Николе Калиничу в качестве вице-президентов.

Шенгелия – капитан сборной Грузии. До перехода в ЦСКА прошлым летом он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании – 2020 впервые за десять лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин» и «Чикаго» в НБА. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.

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