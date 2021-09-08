Кевин Лав будет получать 6-12 минут за матч
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав будет получать в среднем 6-12 минут игрового времени. Такое мнение выразил известный журналист Крис Федор.
«Ожидается, что Джарретт Аллен, Эван Мобли и Лаури Маркканен будут играть по 26-30 минут. Это будет зависеть от обстоятельств. Таким образом, в лучшем случае для Кевина Лава остаётся 18 минут. В не самом перспективном для него раскладе он может рассчитывать на 6-12 за матч. Будет ли он доволен таким игровым временем?» — приводит слова Криса Cleveland Plain Dealer.
Ранее двукратный чемпион НБА Джеймс Поузи посоветовал лидерам лиги обратить внимание на Кевина Лава. Кроме того, Поузи посоветовал фаворитам грядущего сезона подписать 33-летнего игрока.
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