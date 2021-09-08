Пол Пирс назвал неприятный момент работы на ESPN
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Бывший баскетболист НБА и аналитик Пол Пирс поделился воспоминаниями о неприятных моментах работы на ESPN. Медиахолдинг уволил Пирса после скандального видео, где тот проводил время с женщинами, которые в полуголом виде делали массаж и танцевали тверк на полу. Пирс при этом играл в покер, курил и распивал спиртное.
«Мне не нравилось много путешествовать. При этом руководители ESPN считали, что я работаю слишком мало. Это был не очень хороший отрезок в моей жизни. Там многое нельзя говорить. И нужно постоянно разговаривать о Леброне Джеймсе», — приводит слова Пирса MSN.
Пирс начал работать на ESPN сразу после завершения игровой карьеры в НБА в 2017 году и был одним из основных участников NBA Countdown, The Jump и других популярных шоу канала.
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