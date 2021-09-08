Джимми Батлер продал особняк за $ 7,1 млн

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер продал свой особняк в пригороде Майами за $ 7,1 млн. Звёздный баскетболист купил данный дом площадью 800 квадратных метров два года назад за $ 4,6 млн.
Ранее Батлер подписал с клубом максимальное продление контракта на четыре года с общей зарплатой $ 186,6 млн. В сезоне-2019/2020 Батлер помог «Майами» выйти в финал НБА, где команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). В прошлом сезоне «Хит» неудачно выступили в постсезоне, проиграв в первом раунде будущему чемпиону «Милуоки Бакс» (0-4). Руководство «Майами» собирается провести масштабные перестановки для возвращения в финал в следующем году.
В прошлом сезоне Батлер в среднем набирал 21,5 очка, 6,9 подбора, 7,1 передачи (рекорд карьеры) и 2,1 перехвата.
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