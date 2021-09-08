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Майк Джеймс отреагировал на информацию, что его можно выкупить из ЦСКА за $ 600 тыс.

Майк Джеймс отреагировал на информацию, что его можно выкупить из ЦСКА за $ 600 тыс.
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Американский разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс опроверг информацию о том, что его можно выкупить из ЦСКА за $ 600 тыс. Когда баскетболиста спросили в «Твиттере», правдива ли данная информация, он ответил категорическим «нет».

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В настоящее время Майк выступает в товарищеских матчах за ЦСКА-2.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

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