Эксперт: в сборной России ничего не изменится, даже если назначить Поповича или Обрадовича

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о ситуации с национальной командой. Специалист считает, что проблемы сборной России заключаются в низком уровне баскетболистов.
«Проблема сборной России далеко не в фигуре главного тренера. Ему просто негде брать игроков. В Единой лиге ВТБ играют восемь российских клубов. В каждом из них 50-60 процентов состава — это легионеры. Таким образом, у наставника есть выбор всего из 50-55 игроков. Многие из них не готовы приезжать в сборную в силу возраста, баскетболисты из клубов — участников Евролиги недоступны в отборочных соревнованиях.
В национальную команду приходится брать людей по остаточному принципу, смотреть кандидатов в Суперлиге-1 и молодёжных командах. Пока у нас не будет своего чемпионата из 16-18 команд, как в Италии, Испании, Германии или Греции, у нас не будет сильной сборной. Даже если доверить национальную команду Грегу Поповичу или Желько Обрадовичу — ничего не изменится. Откуда они возьмут материал под свою концепцию? Они столкнутся с проблемами, которые были и у Базаревича.
К сожалению, у нас нет защиты собственных кадров. А по своим качествам Базаревич очень хороший специалист. Моё твердое убеждение, что если он согласится работать дальше, то я его поддержу. Зоран Лукич? Это смешно. У нас есть свои тренеры, почему мы всегда пытаемся найти волшебника среди иностранцев?» — цитирует эксперта «Спорт-экспресс».
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