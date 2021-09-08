Дизайнер создал изображение Леброна Джеймса, передающего эстафету молодым звёздам НБА

Дизайнер Ник Гайтерс в аккаунте The Wright Artist в «инстаграме» опубликовал изображение звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, передающего эстафету молодым звёздам НБА. На рисунке вокруг Леброна стоят звёзды баскетбола, изображённые в подростковом возрасте.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.