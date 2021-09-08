Французского игрока НБА заподозрили в уменьшении реального возраста

Североамериканский журналист Джейк Фишер заявил, что 20-летнего форварда «Бруклин Нетс» Секу Думбуя подозревают в занижении его реального возраста. По официальным данным, Думбуя родился в Гвинее 23 декабря 2000 года. В юном возрасте он переехал во Францию, начав заниматься баскетболом в 13 лет.



«В НБА ходят слухи, что Секу Думбуя, как и Тон Мейкер, старше своего официального возраста», — рассказал Фишер.



Ранее игроку НБА пришлось проходить допинг-тест из-за подозрительного фото в «Инстаграме». На снимке, который разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс разместил в «Инстаграме», было заметно, что баскетболист сильно прибавил в мышечной массе в межсезонье. Это заинтересовало уполномоченного сотрудника НБА, связавшегося по этому поводу с Фоксом и сообщившего ему о необходимости прохождения данной процедуры.