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Французского игрока НБА заподозрили в уменьшении реального возраста

Французского игрока НБА заподозрили в уменьшении реального возраста
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Североамериканский журналист Джейк Фишер заявил, что 20-летнего форварда «Бруклин Нетс» Секу Думбуя подозревают в занижении его реального возраста. По официальным данным, Думбуя родился в Гвинее 23 декабря 2000 года. В юном возрасте он переехал во Францию, начав заниматься баскетболом в 13 лет.

«В НБА ходят слухи, что Секу Думбуя, как и Тон Мейкер, старше своего официального возраста», — рассказал Фишер.

Ранее игроку НБА пришлось проходить допинг-тест из-за подозрительного фото в «Инстаграме». На снимке, который разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс разместил в «Инстаграме», было заметно, что баскетболист сильно прибавил в мышечной массе в межсезонье. Это заинтересовало уполномоченного сотрудника НБА, связавшегося по этому поводу с Фоксом и сообщившего ему о необходимости прохождения данной процедуры.

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