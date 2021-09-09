Кевин Пангос подписал контракт с клубом НБА. На игрока претендовал ЦСКА

Разыгрывающий Кевин Пангос подписал двухлетний контракт на 3,5 миллиона долларов с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере».
Зарплата за первый год кнтракта в размере 1,67 миллиона долларов полностью гарантирована, на второй сезон действует опция команды. Об интересе «Кливленда» к Пангосу сообщалось в прошлом месяце. Разыгрывающий решил перейти в НБА после нескольких лет выступления в Евролиге за «Жальгирис», «Барселону» и «Зенит».
28-летний Пангос в сезоне 2020/21 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит» и был включен в первую символическую пятерку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, но баскетболист хотел продолжить карьеру в НБА и был готов ждать предложение контракта до осени.
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