Дэмьен Лиллард дал понять, в каком клубе собирается продолжать карьеру

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард подтвердил, что планирует продолжить карьеру в составе клуба из Портленда.



«Возвращаюсь за большим. Портленд — это мой город», — написал Дэмьен Лиллард на своей странице в «Инстаграме».

Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка и 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф — 34,3 очка и 10,2 передачи за 41,3 минуты. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда.



Ранее стало известно, что в межсезонье Дэмьен Лиллард женился на возлюбленной Кайле Хэнсон.