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Бен Симмонс поставил «Филадельфии» жёсткое условие по обмену

Бен Симмонс поставил «Филадельфии» жёсткое условие по обмену
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что защитник «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс поставил клубу жёсткое условие по обмену.

«Одним из пунктов послания Бена к клубу было то, что он не считает нужным заниматься повышением своей стоимости на рынке обменов. Он не намерен её улучшать. Как мне кажется, он не заинтересован в возвращении в команду и попытках изменить ситуацию.

Контракт Симмонса составлен так, что он получит половину денег уже к 1 октября. $ 16,5 млн поступят к нему на счёт ещё до того, как ему придётся беспокоиться о штрафах. У него будет возможность просто отсидеться», — цитирует Уиндхорста CBS Sports.

Ранее сообщалось, что Симмонс готов играть за любую из 29 команд, лишь бы это была не «Филадельфия»

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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