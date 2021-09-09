Бен Симмонс поставил «Филадельфии» жёсткое условие по обмену

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что защитник «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс поставил клубу жёсткое условие по обмену.



«Одним из пунктов послания Бена к клубу было то, что он не считает нужным заниматься повышением своей стоимости на рынке обменов. Он не намерен её улучшать. Как мне кажется, он не заинтересован в возвращении в команду и попытках изменить ситуацию.



Контракт Симмонса составлен так, что он получит половину денег уже к 1 октября. $ 16,5 млн поступят к нему на счёт ещё до того, как ему придётся беспокоиться о штрафах. У него будет возможность просто отсидеться», — цитирует Уиндхорста CBS Sports.



Ранее сообщалось, что Симмонс готов играть за любую из 29 команд, лишь бы это была не «Филадельфия»



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.