Илона Корстин: любопытно посмотреть, как ЦСКА будет встраивать в свои схемы Алексея Шведа

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась ожиданиями от нового сезона лиги.



«Так или иначе, усилились все, так что сезон будет интересным. Мне, например, любопытно посмотреть, как ЦСКА будет встраивать в свои схемы Алексея Шведа, который привык к роли свободного художника. «Зенит», лишившись Кевина Пангоса, нашел сильную замену в лице Шабазза Напьера, который уже стал MVP предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.

В УНИКСе, ахиллесовой пятой которого долго был некоторый дисбаланс между российской и легионерской частями команды (первая явно была слабее), подобрался гораздо более ровный состав. Так что интрига есть, и ЦСКА будет непросто отстоять титул. «Зенит», который сам уже превращается в баскетбольный бренд, очень силен», — приводит слова Корстин «Коммерсантъ».