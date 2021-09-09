Корстин: приятно, что к Лиге ВТБ есть предметный интерес от крупнейших медиахолдингов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о ситуации с продажей прав на трансляции матчей турнира.

«Мы планируем, что трансляции будут. Где именно — на данный момент сказать не могу. Нового контракта с телевизионным партнером пока нет. Да, переговоры с „Матч ТВ“ непростые. Рынок изменился, изменилась наша позиция, потому что за последние годы мы работали над улучшением нашего продукта и это дало результат. Раньше ведь лиге самой приходилось платить телекомпаниям за показ матчей? Были и такие времена, но это же неправильная постановка вопроса.

Во-первых, не было единого унифицированного продукта. Каждый клуб самостоятельно из своего региона производил сигнал своими силами. Затем мы сделали шаг вперед: взяли на себя большую часть затрат на производство и смогли создать единый телевизионный продукт, со своей графикой и комментаторами, но часть финансовой нагрузки все равно осталась на клубах. Мы хотим это изменить. Всем прекрасно известно, что большая часть дохода иностранных баскетбольных лиг идет от реализации медиаправ. В нашем же случае мы реализуем наши права на третьи страны, а права на Россию, по сути, отдаем бесплатно.



Совсем бесплатно? Тысяча рублей. Здесь без комментариев. Отмечу еще раз — рынок изменился. Рано или поздно за медиаправа придется платить. Посмотрите, что происходит вокруг медиаправ в российском футболе, какая конкуренция развернулась. У нас, конечно, не футбол, там суммы принципиально иные, но и мы чего-то стоим. Альтернатив «Матч ТВ» нет? Есть. Какие — сами можете догадаться, посмотрев на то, кто претендует на медийные права в футболе. Список претендентов более или менее одинаковый. Мне, как генеральному директору, приятно, что к Единой лиге ВТБ именно сейчас есть предметный интерес от крупнейших медиахолдингов. И тут надо понимать, что телевидение в его классическом виде понемногу уходит на второй план, что молодое поколение практически не смотрит телевизор. Да, мы понимаем, что присутствие на федеральном канале важно. Но реальность такова, что молодежь потребляет контент через смартфоны", — цитирует Корстин «Коммерсант».