Шакил О'Нил назвал игрока, который должен бросить свой клуб и объединиться с другой звездо

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил считает, что защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард должен сменить клуб, чтобы выиграть титул.



«Это парень с олдскульным менталитетом, который играет в новой школе. Парень старой закалки сказал бы: „Я не буду объединяться с тобой, лучше я выиграю у тебя“. Но парни из новой школы всегда говорят: «Эй, давайте объединимся, чтобы облегчить задачу». Так что для Лилларда это трудное решение.



Он хочет остаться в „Портленде“ и победить. Но, возможно, ему придётся изменить свой менталитет. Это сдерживает его, не даёт выиграть титул. Должен ли он уходить к соперникам, чтобы выиграть чемпионат? Я бы сказал да. Мне не очень нравится идея с объединением соперников, но это то, что есть», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.