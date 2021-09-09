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Аналитик НБА назвал игрока, на которого «Бруклин» должен обменять Кайри Ирвинга

Аналитик НБА назвал игрока, на которого «Бруклин» должен обменять Кайри Ирвинга
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Баскетбольный аналитик и эксперт Ник Райт считает, что «Бруклин Нетс» мог бы стать намного сильнее, если бы обменял Кайри Ирвинга на разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.

«Я знаю, что этого не случиться, но как человек, который никогда не торопился преувеличивать шансы „Бруклина“ и был в этом прав, скажу, что обмен Бена Симмонса на Кайри Ирвинга сделал бы „Бруклин“ фаворитом Восточной конференции. С точки зрения баскетбола, если не брать во внимание личностный фактор, это было бы правильно для „Нетс“. Они бы стали фаворитами на Востоке, и, возможно, во всей лиге. Но этого не случится из-за такого фактора, как взаимоотношения между людьми», — приводит слова Ника Райта Fadeaway World.

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