Тайлер Хирроу серьёзно прибавил в мышечной массе за межсезонье

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу серьёзно улучшил физическую форму за нынешнее межсезонье. Фотографии сравнения формы Хирроу были опубликованы в «твиттере» Ballislife.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Ballislife.

«Майами» выбрал Хирроу под 13-м пиком драфта НБА 2019 года. В прошлом сезоне атакующий защитник набирал в среднем 15,1 очка, 5,0 подбора и 3,4 передачи за игру.



Ранее стало известно, что «Майами Хит» активировал опцию в контракте Хирроу на сезон-2022/2023. Хирооу заработает за этот сезон $ 5,7 млн.



Хирроу является первым игроком лиги, клуб которого принял решение активировать опцию на сезон-2022/2023. 31 октября — дедлайн по опциям на четвёртый год контрактов первых пиков драфта-2019.