Гомельский: у Пангоса сбылась мечта. А у ЦСКА продолжаются поиски

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал информацию о переходе разыгрывающего Кевина Пангоса в «Кливленд Кавальерс».



«У Пангоса сбылась мечта. А у ЦСКА продолжаются поиски.



Специально просмотрел все последние новости на сайте „Кливленда“. Официального сообщения о подписании Пангоса — нет. Буду ждать», — написал на своём сайте Гомельский.



28-летний Пангос в сезоне-2020/21 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит» и был включен в первую символическую пятерку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, но баскетболист хотел продолжить карьеру в НБА и был готов ждать предложение контракта до осени.



Как сообщают инсайдеры, он подписал двухлетний контракт на $ 3,5 млн с «Кливленд Кавальерс».