Крис Бош объяснил, почему объединился с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом в «Майами»

Знаменитый баскетболист Крис Бош рассказал, почему объединился с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом в «Майами Хит». Напомним, Бош выиграл с «Майами» два чемпионства в 2012 и 2013 годах.



«Я очень хотел выйти «на большую сцену». Хотел быть как Майкл Джоржан, Коби Брайант или Тим Данкан. Мечтал играть на таком уровне, для меня это было самым важным», — приводит слова Боша Essentially Sports.



Ранее Бош назвал Янниса Адетокунбо лучшим игроком в мире. Адетокунбо был признан MVP финала НБА. В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча. Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

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