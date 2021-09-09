Крис Бош объяснил, почему объединился с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом в «Майами»

Знаменитый баскетболист Крис Бош рассказал, почему объединился с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом в «Майами Хит». Напомним, Бош выиграл с «Майами» два чемпионства в 2012 и 2013 годах.
«Я очень хотел выйти «на большую сцену». Хотел быть как Майкл Джоржан, Коби Брайант или Тим Данкан. Мечтал играть на таком уровне, для меня это было самым важным», — приводит слова Боша Essentially Sports.
Ранее Бош назвал Янниса Адетокунбо лучшим игроком в мире. Адетокунбо был признан MVP финала НБА. В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча. Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.
- 9 сентября 2021
-
17:54
-
17:31
-
16:55
-
15:44
-
14:46
-
13:57
-
12:46
-
12:08
-
11:50
-
10:45
-
09:22
-
07:45
-
00:50
- 8 сентября 2021
-
23:19
-
22:24
-
21:46
-
21:01
-
20:06
-
18:34
-
18:19
-
17:53
-
17:18
-
16:28
-
15:08
-
13:41
-
13:28
-
11:42
-
11:34
-
10:22
-
09:23
-
00:41
-
00:21
- 7 сентября 2021
-
23:25
-
21:47
-
20:03