Стефен Карри назвал самого умного игрока, с которым когда-либо играл

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об игре своего одноклубника Дрэймонда Грина. Карри заявил, что Грин — самый умный игрок, с которым он когда-либо играл.



«Это самый умный баскетболист, с которым мне приходилось играть. Дрэймонд умеет определять угол передачи, скорость мяча, рассчитывать время передачи и многое другое. В этом он большой мастер», — приводит слова Карри Essentially Sports.



Ранее Кевин Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри. Игроки долгое время вместе выступали за «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА и дважды был признан самым ценным игроком финальной серии. Что касается Карри, то он трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного чемпионата.

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