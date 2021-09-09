Трей Янг отреагировал на выступление Новака Джоковича на US Open
Поделиться
Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг отреагировал на выступление теннисиста Новака Джоковича на US Open. Первая ракетка мира уверенно вышла в полуфинал турнира.
«Йоу, Джокович такой крутой. Это просто потрясающе», — написал Янг в своём «твиттере».
Недавно Янг подписал новый пятилетний контракт с «Атлантой». Если Янг по ходу сезона-2021/2022 попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн. Продление вступит в силу с 2022 года. Янг в прошлом сезоне помог «Хоукс» выйти в финал Восточной конференции, набирая 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.
Ранее Янг отреагировал на назначение семи темнокожих тренеров в межсезонье НБА.
Комментарии
- 9 сентября 2021
-
21:19
-
20:25
-
19:18
-
17:54
-
17:31
-
16:55
-
15:44
-
14:46
-
13:57
-
12:46
-
12:08
-
11:50
-
10:45
-
09:22
-
07:45
-
00:50
- 8 сентября 2021
-
23:19
-
22:24
-
21:46
-
21:01
-
20:06
-
18:34
-
18:19
-
17:53
-
17:18
-
16:28
-
15:08
-
13:41
-
13:28
-
11:42
-
11:34
-
10:22
-
09:23
-
00:41
-
00:21
Партнерский контент