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Трей Янг отреагировал на выступление Новака Джоковича на US Open

Трей Янг отреагировал на выступление Новака Джоковича на US Open
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг отреагировал на выступление теннисиста Новака Джоковича на US Open. Первая ракетка мира уверенно вышла в полуфинал турнира.

«Йоу, Джокович такой крутой. Это просто потрясающе», — написал Янг в своём «твиттере».

Недавно Янг подписал новый пятилетний контракт с «Атлантой». Если Янг по ходу сезона-2021/2022 попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн. Продление вступит в силу с 2022 года. Янг в прошлом сезоне помог «Хоукс» выйти в финал Восточной конференции, набирая 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.

Ранее Янг отреагировал на назначение семи темнокожих тренеров в межсезонье НБА.

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