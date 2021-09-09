Джон Старкс: Майкл Джордан был ночным кошмаром

Известный в прошлом баскетболист Джон Старкс поделился воспоминаниями об игре против Майкла Джордана. Старкс сравнил величайшего игрока в истории баскетбола с ночным кошмаром.



«Майкл был настоящим ночным кошмаром. Он даже изучал скаутские отчёты на некоторых ребят, изучая, как нужно против них играть. Но в игре казалось, будто ему просто повезло. Джордан был особенным. Если на некоторых ребят можно было психологически надавить, то с Майклом такие штуки бы точно не прошли. Я старался изо всех сил, однако такого игрока невозможно задавить ментально», — приводит слова Старкса Essentially Sports.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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