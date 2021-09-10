«Лейкерс» борются с тремя клубами за одного из лучших снайперов, оставшихся на рынке НБА
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По информации нескольких инсайдеров НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает проявлять заинтересованность в свободном агенте Джеймсе Эннисе. Кандидатурой одного из лучших снайперов, оставшихся на рынке НБА, интересуются также «Чикаго Буллз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Орландо Мэджик».
За карьеру Эннис выступал за «Орландо», «Филадельфию», «Хьюстон» и другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее Бен Симмонс поставил «Филадельфии» жёсткое условие по обмену. Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
Новость по темеБен Симмонс поставил «Филадельфии» жёсткое условие по обмену
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