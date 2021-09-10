Димитрис Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»

51-летний греческий специалист Димитрис Итудис, возглавляющий московский ЦСКА, подвёл итоги встречи с «Зенитом» (75:64) на предсезонном турнире в Греции.
«Прежде всего поздравляю игроков, у нас есть успехи в некоторых игровых аспектах. В обороне мы были намного лучше, чем в предыдущем матче в Санкт-Петербурге, мы не позволяли им бежать на «открытой» площадке, что было главной проблемой, не давали набирать очки за счёт борьбы и быстрых отрывов. В финальной игре турнира в Санкт-Петербурге они набрали 30 очков за счёт этих двух факторов.
Сегодня мы были намного лучше, мы начали матч с настроем на борьбу. Понятно, это предсезонный матч, мы плохо реализовывали броски, чувствовали дискомфорт при исполнении некоторых комбинаций, но следует помнить, что в защите «Зенит» играет жёстко. В целом для нас это была хорошая игра для нынешнего состояния.
Нам не хватало Дани Хэкетта, у них не было Напьера. Учитывая нашу нагрузку, учитывая тот факт, что Токо только сегодня прилетел, Уилл прилетел вчера вечером после участия в мероприятиях… Мы пытаемся найти время. Хотелось бы иметь более 24 часов в сутках, но это невозможно», — цитирует Итудиса пресс-служба армейцев.
- 10 сентября 2021
-
01:12
-
00:57
-
00:17
- 9 сентября 2021
-
22:59
-
22:10
-
21:19
-
20:25
-
19:18
-
17:54
-
17:31
-
16:55
-
15:44
-
14:46
-
13:57
-
12:46
-
12:08
-
11:50
-
10:45
-
09:22
-
07:45
-
00:50
- 8 сентября 2021
-
23:19
-
22:24
-
21:46
-
21:01
-
20:06
-
18:34
-
18:19
-
17:53
-
17:18
-
16:28
-
15:08
-
13:41
-
13:28
-
11:42