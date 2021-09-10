Димитрис Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»

51-летний греческий специалист Димитрис Итудис, возглавляющий московский ЦСКА, подвёл итоги встречи с «Зенитом» (75:64) на предсезонном турнире в Греции.

«Прежде всего поздравляю игроков, у нас есть успехи в некоторых игровых аспектах. В обороне мы были намного лучше, чем в предыдущем матче в Санкт-Петербурге, мы не позволяли им бежать на «открытой» площадке, что было главной проблемой, не давали набирать очки за счёт борьбы и быстрых отрывов. В финальной игре турнира в Санкт-Петербурге они набрали 30 очков за счёт этих двух факторов.

Сегодня мы были намного лучше, мы начали матч с настроем на борьбу. Понятно, это предсезонный матч, мы плохо реализовывали броски, чувствовали дискомфорт при исполнении некоторых комбинаций, но следует помнить, что в защите «Зенит» играет жёстко. В целом для нас это была хорошая игра для нынешнего состояния.

Нам не хватало Дани Хэкетта, у них не было Напьера. Учитывая нашу нагрузку, учитывая тот факт, что Токо только сегодня прилетел, Уилл прилетел вчера вечером после участия в мероприятиях… Мы пытаемся найти время. Хотелось бы иметь более 24 часов в сутках, но это невозможно», — цитирует Итудиса пресс-служба армейцев.