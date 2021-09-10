«Енисей» подписал форварда «Цедевиты» Брауна

Форвард Район Браун (30 лет, 198 см) перешёл в красноярский «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон баскетболист провёл в Словении в составе «Цедевиты-Олимпии». Средняя статистка Брауна в 24 встречах Адриатической лиги составила 10,3 очка, 4,9 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата за 26 минут на паркете.

Еще 15 матчей Браун провел в Еврокубке. Средняя статистика: 8,5 очка, 4,0 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата.

«Браун играл в больших клубах, на высшем уровне. Надеюсь, что и в обороне, и в нападении он внесёт большой вклад в нашу команду», – заявил главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

Ранее «Енисей» подписал контракт с форвардом Дарралом Уиллисом из итальянской «Брешии», защитником итальянского «Реджо-Эмилия» Брентоном Лемаром и разыгрывающим австралийского «Сидней Кингз» Каспером Уэйром.