«Лейкерс» объявили о переходе Деандре Джордана

33-летний центровой Деандре Джордан подписал с «Лос-Анджелес Лейкерс» однолетний контракт на $ 2,6 млн, сообщил клуб на официальном сайте.



Ранее «Бруклин Нетс» обменял Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в «Детройт Пистонс», получив взамен центрового Джалила Окафора и форварда Секу Думбия. «Детройт» выкупил контракт Джордан на $ 20 млн за два года.



В минувшем сезоне Джордан сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи. «Нетс» решили расстаться с центровым, несмотря на его дружеские отношения с звёздами клуба Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом. «Бруклин» решил подписать опытных «больших» Пола Миллсэпа и Ламаркуса Олдриджа.