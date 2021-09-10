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Крис Уэббер назвал лучшего игрока, с которым когда-либо выступал

Крис Уэббер назвал лучшего игрока, с которым когда-либо выступал
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Знаменитый форвард Крис Уэббер высказался о звёздном экс-баскетболисте НБА Аллене Айверсоне. По словам Криса, Аллен является самым лучшим игроком, с которым он когда-либо играл.

«Аллен Айверсон — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел в своей жизни. Он лучший игрок, с которым я когда-либо имел дело. Жаль, что и-за моего колена мы сотрудничали не так много. Могу сказать, что из всех баскетболистов, которые выступали с ним, я набирал больше всего очков. Для меня было честью играть с ним», — приводит слова Уэббера The Athletic.

Ранее Айверсон поделился мнением об игроках, которых никто и никогда не обходил по уровню мастерства. Как считает Аллен, таковыми являются Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Коби Брайант.

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