Аналитик НБА назвал спортсмена, который превосходит Майкла Джордана по величию

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о квотербеке «Тампа-Бэй Бакканирс» Томе Брэди и легендарном игроке НБА Майкле Джордане. По мнению Скипа, Брэди вполне можно рассматривать как более великого спортсмена.



«Я до сих пор не думаю, что Брэди получил должного уровня признания за всё то, что он сделал в 43 года. В прошлом году он играл с порванной связкой колена. Это немыслимо. В этой лиге так сложно играть роль квотербека на высоком уровне. Мне кажется, что там, где выступает Брэди, гораздо сложнее оставаться великим, чем там, где был Майкл», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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