Владимир Гомельский объяснил, чем опасно возвращение Майка Джеймса в основной состав ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями относительно потенциальных рисков для ЦСКА в случае возвращения в основной состав американского защитника Майка Джеймса.



«Главное качество команды в любом игровом виде спорта — единство. Возвращение Джеймса будет означать, что кому-то можно это единство разрушить», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В настоящее время Майк выступает в товарищеских матчах за ЦСКА-2.



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.



В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

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