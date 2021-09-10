Владимир Гомельский объяснил, чем опасно возвращение Майка Джеймса в основной состав ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями относительно потенциальных рисков для ЦСКА в случае возвращения в основной состав американского защитника Майка Джеймса.
«Главное качество команды в любом игровом виде спорта — единство. Возвращение Джеймса будет означать, что кому-то можно это единство разрушить», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В настоящее время Майк выступает в товарищеских матчах за ЦСКА-2.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).
- 10 сентября 2021
-
16:00
-
15:28
-
13:42
-
12:58
-
12:12
-
11:21
-
10:30
-
09:26
-
08:20
-
08:14
-
06:37
-
01:12
-
00:57
-
00:17
- 9 сентября 2021
-
22:59
-
22:10
-
21:19
-
20:25
-
19:18
-
17:54
-
17:31
-
16:55
-
15:44
-
14:46
-
13:57
-
12:46
-
12:08
-
11:50
-
10:45
-
09:22
-
07:45
-
00:50
- 8 сентября 2021
-
23:19
-
22:24
-
21:46