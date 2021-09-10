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Владимир Гомельский объяснил, чем опасно возвращение Майка Джеймса в основной состав ЦСКА

Владимир Гомельский объяснил, чем опасно возвращение Майка Джеймса в основной состав ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями относительно потенциальных рисков для ЦСКА в случае возвращения в основной состав американского защитника Майка Джеймса.

«Главное качество команды в любом игровом виде спорта — единство. Возвращение Джеймса будет означать, что кому-то можно это единство разрушить», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В настоящее время Майк выступает в товарищеских матчах за ЦСКА-2.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).

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