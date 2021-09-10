Деандре Джордан объяснил уход из «Бруклина», высказавшись о Кевине Дюранте и Кайри Ирвинге

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс», 33-летний центровой Деандре Джордан прокомментировал свой переход из «Бруклин Нетс» в калифорнийскую команду.



«Я думаю, что обе стороны старались найти лучшее решение. Признаюсь, что чувствовал от клуба то уважение, которое было оказано мне как ветерану. Сейчас я рад стать частью франшизы «Лейкерс» и присоединиться к этим парням», — приводит слова Джордана инсайдер Ян Бегли в своём «твиттере».



Деандре также высказался о бывших товарищах по команде: Кевине Дюранте и Кайри Ирвинге.



«Мы братья, и не только в баскетболе. Так что мой переход никак не скажется на наших взаимоотношениях», — сказал Деандре.



В минувшем сезоне Джордан сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.

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