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Деандре Джордан объяснил уход из «Бруклина», высказавшись о Кевине Дюранте и Кайри Ирвинге

Деандре Джордан объяснил уход из «Бруклина», высказавшись о Кевине Дюранте и Кайри Ирвинге
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс», 33-летний центровой Деандре Джордан прокомментировал свой переход из «Бруклин Нетс» в калифорнийскую команду.

«Я думаю, что обе стороны старались найти лучшее решение. Признаюсь, что чувствовал от клуба то уважение, которое было оказано мне как ветерану. Сейчас я рад стать частью франшизы «Лейкерс» и присоединиться к этим парням», — приводит слова Джордана инсайдер Ян Бегли в своём «твиттере».

Деандре также высказался о бывших товарищах по команде: Кевине Дюранте и Кайри Ирвинге.

«Мы братья, и не только в баскетболе. Так что мой переход никак не скажется на наших взаимоотношениях», — сказал Деандре.

В минувшем сезоне Джордан сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.

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