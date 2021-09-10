Шакил О'Нил назвал суперзвезду НБА, которая ему импонирует

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил высоко отозвался о форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде.
«Вот как ведут себя суперзвёзды. Думаете, я всё время тренировался? Позвольте мне рассказать, почему я обожаю Кавая Леонарда. Он не несёт чушь, жёстко играет, не жалуется судьям, когда совершает ошибку, и работает как сумасшедший.
Когда он пришёл в «Спёрс», он был шестой или седьмой опцией команды. Сейчас в Лос-Анджелесе он лидер своей команды. Стоит отдать ему должное. Когда он полностью здоров, вы видели, на что он способен в Торонто. Это был полностью его титул», — приводит слова Шакила О'Нила ESPN.
Ранее Леонард подписал новый четырёхлетний контракт с «Клипперс». В июле он перенёс операцию по восстановлению разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА. В 52 матчах прошлого регулярного чемпионата Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.
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