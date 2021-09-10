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Владимир Путин высказался о ситуации с российскими баскетбольными клубами и сборной

Владимир Путин высказался о ситуации с российскими баскетбольными клубами и сборной
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Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о ситуации с российскими баскетбольными клубами и сборной.

«Скажем, по классическому баскетболу ни женская, ни мужская команда не попали на Олимпийские игры. Клубы-то играют. Играют вроде интересно, красиво, вроде как в клубных соревнованиях показывают очень хороший результат. Надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами и зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет? Надо внимательно смотреть на все эти вещи», — сказал президент на совете по развитию физической культуры и спорта.

Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской футбольной Премьер-Лиге. По словам президента, отмена лимита серьёзно повлияет на перспективы российских сборных.

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