«Лейкерс» обменяли Марка Газоля

«Лос-Анджелес Лейкерс» обменял центрового Марка Газоля, пик второго раунда драфта НБА 2024 года и наличные средства в «Мемфис Гриззлиз», получив права на выбранного во втором раунде драфта-2016 Вана Чжэлиня, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
«Гриззлис» и Газоль заранее пришли к соглашению, что контракт баскетболиста будет выкуплен перед стартом сезона. 36-летний Газоль намерен вернуться в Испанию, чтобы быть поближе к семье. Центровой рассматривает вариант с завершением карьеры. «Барселона» считается главным претендентом на подписание Газоля, если игрок решит продолжить выступление на профессиональном уровне.
После Олимпиады в Токио Марк заявил отработать однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» на $ 2.69 млн. «Лейкерс» решили расстаться с Газолем после подписания Деандре Джордана.
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